Петрозаводск очищают от листвы

В Петрозаводске непрерывно ведутся работы по содержанию улиц и зелёных зон, сообщили в администрации города.

В рамках муниципального контракта ООО "ТехРент" продолжает работы по текущему содержанию дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик убирает и вывозит листву, смёт и бытовой мусор с проезжей части и газонов. Также в черте города выполняется профилирование грунтового покрытия автогрейдером.

Сотрудники Городского комбината благоустройства занимаются уборкой на общественных территориях. В данный момент работы ведутся у Мемориального комплекса "Вечный огонь Славы и Могила Неизвестного солдата". Также выкашивается трава в Зарецком парке.

Все работы находятся под постоянным контролем специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации.