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Петрозаводск отметит День физкультурника бегом, йогой и метанием ножа

Новости. Спорт
17:20, 04 Августа 2022
фото: vk.com / minsportkarelia

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Спортивный праздник пройдет в Петрозаводске в День физкультурника.

В следующую субботу, 13 августа, в Петрозаводске пройдет серия спортивных массовых мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

День физкультурника стартует на набережной, где в 10.00 начнется лыжероллерный суперспринт.

В 12.20 будет дан старт «Километру здоровья». На него приглашают выйти любителей бега всех возрастов.

С 12.00 до 14.00 на набережной будет проходить интерактивная программа «Молодежь в движении» с проектом «Я — жонглер». После нее начнутся открытые показательные тренировки по самбо, боксу, кунг-фу и настольному теннису.

Также в программе праздника — фитнес и йога, шахматы и шашки, кроссфит, танцевальный флешмоб и спортивное метание ножа. В течение дня будет работать площадка «Испытай себя в ГТО».

На запасном поле стадиона «Юность» в 12.00 состоятся показательные выступления кинологов МВД и служебных собак, а в 13.00 — фестиваль знакомства с футболом для девочек «Мы в игре». С 14.00 до 15.00 можно будет посмотреть, товарищеский матч по флаг-футболу (версии американского футбола) с участием команды «Карельские оружейники».

Также в День физкультурника на стадион «Спартак» приглашают на соревнования семейных команд, участвующих в региональном этапе фестиваля ГТО. В Водно-спортивном центре «Акватика» пройдут Всероссийские массовые соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч».

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