16:11, 07 Ноября 2019
Петрозаводск по численности населения способен достичь планки в 300 тысяч человек
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Население столицы Карелии в ближайшие 5 лет будет ежегодно увеличиваться на 0,5% и может к 2026 году почти достигнуть планки в 300 тысяч человек.
Такой вывод следует из постановления администрации Петрозаводска об утверждении прогноза социально-экономического развития города до 2025 года.
По оценке властей, к 1 января 2020 года численность населения Петрозаводска составит по базовому сценарию 281,9 тысяч человек.
За счет чего ожидается рост населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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