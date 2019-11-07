Петрозаводск по численности населения способен достичь планки в 300 тысяч человек

Население столицы Карелии в ближайшие 5 лет будет ежегодно увеличиваться на 0,5% и может к 2026 году почти достигнуть планки в 300 тысяч человек.

Такой вывод следует из постановления администрации Петрозаводска об утверждении прогноза социально-экономического развития города до 2025 года.

По оценке властей, к 1 января 2020 года численность населения Петрозаводска составит по базовому сценарию 281,9 тысяч человек. За счет чего ожидается рост населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".