Подписаться
Новости. Общество
16:11, 07 Ноября 2019
фото: администрация Петрозаводск

Петрозаводск по численности населения способен достичь планки в 300 тысяч человек

Загрузка...

Население столицы Карелии в ближайшие 5 лет будет ежегодно увеличиваться на 0,5% и может к 2026 году почти достигнуть планки в 300 тысяч человек.

Такой вывод следует из постановления администрации Петрозаводска об утверждении прогноза социально-экономического развития города до 2025 года.

По оценке властей, к 1 января 2020 года численность населения Петрозаводска составит по базовому сценарию 281,9 тысяч человек.

За счет чего ожидается рост населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-07 18:09:27
Кир, если быть объективным, то Луусами, где сгорела школа, это всего лишь лесопункт. После ВОВ был построен и заселен вербованными, большую часть которых были переселенцы из Украины, Белорусии и Молдавии. В соответствии с советскими стандартами там была построена школа, клуб, библиотека, общественная баня, столовая. Одним словом всё необходимое для труда и культурного отдыха трудящихся. Вот в качестве примера в Муезерском районе тоже были лесопункты Мотко и Тумба. В тамошних поселках тоже были средние школы. А теперь их нет. И не по причине пожара.
кир
2019-11-07 17:46:06
Власть знает, сколько деревень исчезнет из-за отсутствия работы.
Приедут строить очередные высотки южные пассионарии. У них много энергии, а наши как будто заморожены. Реальная цифра, кстати. Часть людей, даже активистов "Столицы", покинет Петрозаводск. Но они не сделают погоды. Да и побаиваются, правда Давид?
zanoza
2019-11-07 17:24:03
Весьма хлипкий прогноз, практически ничем не обоснованный! Уж лучше бы делом занимались!
Leopol'd
2019-11-07 16:59:22
Ссылка хорошая, на первоисточник. Сами на себя сослались. ))
Изя
2019-11-07 16:20:50
" Прогнозистов " развелось , плюнуть некуда .Ну прямо одни аналитики кругом , работать не кому :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
01.11.2019, 08:05
Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

Аналитика

Сегодня 17:14
Политкухня
Этот праздник не задушишь, не убьешь 1
В Петрозаводске годовщину Великого Октября отметили праздничным шествием и митингом на главной городской площади. 
"Мы передвигаем город" 8
Сегодня 15:54
Память с грамматическими ошибками 7
Сегодня 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

Шествие КПРФ в Петрозаводске 7 ноября
Новое
Сегодня 17:10
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»