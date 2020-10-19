Петрозаводск попал в десятку самых гостеприимных городов России

Из десяти самых готеприимных городов Петрозаводск занял девятую позицию с индексом 3,62%.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе России самые радушные хозяева отелей и домов.

Большинство туристов (19.46%) впечатлены гостеприимством местных жителей в Пятигорске. На втором месте — Сочи, 13.57%. "Бронзу" в рейтинге самых гостеприимных городов поделили Казань и Анапа, набрав по 12.22% голосов.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также считают гостеприимными города: Санкт-Петербург (11.76%), Ялта (11.31%), Феодосия (9.95%), Калининград (4.07%), Петрозаводск (3.62%) и Екатеринбург (1.81%).