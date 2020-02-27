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Петрозаводск попал в топ-10 городов с самыми красивыми мужчинами

Новости. Общество
08:05, 28 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Сервис онлайн-бронирования отелей Tvil. ru провел опрос прекрасной половины пользователей соцсетей и выяснил, в каких российских городах живут самые красивые мужчины

Первое место в рейтинге занял Севастополь. За этот город проголосовали 32% респондентов, sochi24.tv.

На втором месте находится Санкт-Петербург с 25,6% опрошенных. А третье место занял Мурманск. За мужчин, живущих в этом городе, проголосовало 11,5% опрошенных.

Москва и Сочи набрали по 7,69% голосов и вошли в первую пятерку лидеров.

Шестое место занял Пятигорск (6,41%), Саратов и Челябинск набрали 3,85% и 2,56% соответственно. Замыкают топ-10 Владивосток и Петрозаводск (они набрали по 1,28%).

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