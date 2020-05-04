Петрозаводск попал в топ городов, куда бы туристы хотели поехать на "майские", если бы не коронавирус

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил города, в которые бы они поехали на майские праздники, если бы не пандемия коронавируса.

Большинство туристов поехали бы на майские праздники в Санкт-Петербург (23%), Сочи (22,54%) и Севастополь (19,72%), сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

По данным опроса, туристы также планировали поездки в начале мая в Казань (14,55%), Калининград (7,04%), Ярославль и Ростов-на-Дону (по 3,76%), Кисловодск (2,82%), Петрозаводск и Владивосток (по 1,41%).

Ранее Петрозаводск вошел в топ городов для летних путешествий.