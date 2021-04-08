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Петрозаводск попал в тройку лидеров направлений для путешествий и отдыха компаниями

Новости. Общество
17:20, 09 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Столица Карелии пользуются популярностью для отдыха у компаний.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города и курорты пользуются популярностью для отдыха у компаний. Список составлен на основании данных бронирований жилья компаниями от 6 человек в 2021 году.

Ялта, Осташков, Петрозаводск, Манжерок, Волгоград, Углич, Банное, Санкт-Петербург, Лахденпохья и Москва составили десятку популярных городов и курортов для путешествий и отдыха компаниями в 2021 году.

По статистике TVIL.RU, компании бронируют жильё для отдыха в 2021 году от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 4 до 32 тысяч рублей в сутки. Чаще всего туристы, отдыхающие более 6 человек, арендуют дома (45,45%) и бронируют несколько номеров в отелях (30,91%). 21,82% компаний снимают квартиры для отдыха.

Десять направлений для путешествий и отдыха компаниями:
1.Ялта – 6262/ 6,29 ночи *
2.Осташков – 9800/ 2,5 ночи
3.Петрозаводск – 10000/ 2 ночи
4.Манжерок – 10000/ 6 ночей
5.Волгоград – 4200/ 2 ночи
6.Углич - 6800/ 2 ночи
7.Банное – 7500/ 2 ночи
8.Санкт-Петербург – 32000/ 1 ночь
9.Лахденпохья – 12000/ 3 ночи
10.Москва – 4165/ 3 ночи

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