Петрозаводск пополнился новыми деревьями

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Горожане высадили березы, сосны и рябины в сквере А. Лисицыной, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Очередной этап проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" состоялся накануне в сквере А. Лисицыной. В акции приняли участие работники транспортной полиции, ветераны общественной организации, политические деятели, а также неравнодушные горожане. Добровольцы посадили более 30 деревьев: березы, сосны, рябины.
В этом году весенние акции приурочены ко Дню Победы. Экологические мероприятия проходят в скверах, названных в честь героев Отечества и памятных событий истории России.
С графиком ближайших акций можно ознакомиться на "Экологическом портале Петрозаводска".
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