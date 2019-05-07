Петрозаводск пополнился новыми деревьями

Горожане высадили березы, сосны и рябины в сквере А. Лисицыной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Очередной этап проекта "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев" состоялся накануне в сквере А. Лисицыной. В акции приняли участие работники транспортной полиции, ветераны общественной организации, политические деятели, а также неравнодушные горожане. Добровольцы посадили более 30 деревьев: березы, сосны, рябины.

В этом году весенние акции приурочены ко Дню Победы. Экологические мероприятия проходят в скверах, названных в честь героев Отечества и памятных событий истории России.

С графиком ближайших акций можно ознакомиться на "Экологическом портале Петрозаводска".