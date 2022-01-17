Петрозаводск принимает чемпионат республики по биатлону (ФОТО)

Первенство Карелии по биатлону проходит в эти дни на спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске.

Как рассказали в Минспорта Карелии, сейчас на базе РСК «Курган» в Петрозаводске проходят Чемпионат и Первенство Республики Карелия по биатлону. Накануне, 17 января, более 60 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Сортавалы и Вяртсиля боролись за медали в индивидуальных гонках.

По итогам стартов среди юношей и девушек 2003–2004 гг. р. на первую ступень пьедестала поднялись Семен Прохоров и Виктория Кузнецова.

Лучший результат среди юниоров показал Семен Мацкевич.

Первое место среди мужчин занял Николай Павлов.

Среди участников 2007–2008 гг. р. победителями стали Артем Редькин и Анна Серова.

В рамках I этапа XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года среди спортсменов 2005–2006 гг. р. золотые медали завоевали Арсений Ткаченко и Полина Федотова.