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Петрозаводск принимает чемпионат республики по биатлону (ФОТО)

Новости. Спорт
13:43, 18 Января 2022
фото: Елена Есина / Минспорта Карелии

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Первенство Карелии по биатлону проходит в эти дни на спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске.

Как рассказали в Минспорта Карелии, сейчас на базе РСК «Курган» в Петрозаводске проходят Чемпионат и Первенство Республики Карелия по биатлону. Накануне, 17 января, более 60 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Сортавалы и Вяртсиля боролись за медали в индивидуальных гонках.

По итогам стартов среди юношей и девушек 2003–2004 гг. р. на первую ступень пьедестала поднялись Семен Прохоров и Виктория Кузнецова.

Лучший результат среди юниоров показал Семен Мацкевич.

Первое место среди мужчин занял Николай Павлов.

Среди участников 2007–2008 гг. р. победителями стали Артем Редькин и Анна Серова.

В рамках I этапа XI зимней Спартакиады учащихся России 2022 года среди спортсменов 2005–2006 гг. р. золотые медали завоевали Арсений Ткаченко и Полина Федотова.

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Комментарии

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Желтая нестиранная куртка
2022-01-18 13:59:47
Все краснокнижные лишайники затопчут
кир
2022-01-18 14:09:05
Желтая нестиранная куртка, вот именно. :)
Offff
2022-01-18 14:06:08
Желтая нестиранная куртка/рваные колготки .
Сходи ту да , на трассу , потряси плакатиком . Правда , в желтой куртке , будешь виден издалека . Только осторожнее , там спортсмены с оружием :)
zanoza
2022-01-18 13:57:57
Надо успеть провести чемпионат пока "Курган" под кластер не пустили.
Гость
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