Власти Петрозаводска сообщили, куда жаловаться на затопленные улицы

В Петрозаводске продолжают готовить ливневую канализацию к периоду активного снеготаяния.

МКУ "Служба заказчика" продолжает готовить сети ливневой канализации к периоду активного снеготаяния. На постоянной основе производятся работы по очистке дождеприёмников от снежного и ледяного покрова, ведется мониторинг состояния труб под дорогами, при необходимости их размораживают, сообщили в мэрии города.

Специалисты учреждения также организовали визуальный контроль за состоянием выпусков ливневой канализации и качества сточных вод. С начала недели ведутся работы по восстановлению сети после зимнего периода на Древлянке и в Октябрьском районе.

При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051 или к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55.