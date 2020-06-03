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Петрозаводск сэкономит 76 млн рублей после отмены праздника к 100-летию Карелии

Новости. Общество
11:09, 04 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Власти Петрозаводска будут готовить в правительство республики свои предложения по распределению средств, которые планировалось потратить на праздничные мероприятия 5 сентября.

Напомним, руководитель региона Артур Парфенчиков заявил, что пышных торжеств в честь юбилея Карелии устраивать не будут, а средства направят на социально значимые цели.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала сегодня решение властей республики.

"Я солидарна с позицией, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка внесла своим коррективы и изменения. Мы понимаем, что в сентябре могут быть другие обстоятельства, которые не позволят провести праздник. Поэтому напрасно тратить деньги совсем ни к чему. Они пригодятся для очень важных жизненных позиций во всех населенных пунктах республики ", - сказала Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, финансирование, выделенное Петрозаводску на торжества в честь юбилея республики, сохранится за городом.  

"По Петрозаводску с праздничных мероприятий высвобождается 76 млн рублей. Мы внесем свои предложения в правительство и будем надеяться на одобрение", - отметила глава Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плут
2020-06-04 12:17:04
В 21 веке из-за массового воровства и коррупции , люди вынуждены ездить на вонючих старых автобусах и бэушных
троллейбусах....позор...
Os
2020-06-04 11:28:06
Потратили бы на общественный транспорт. В других городах без всяких дат новые троллейбусы закупают.
новый
2020-06-04 11:23:10
Сейчас либерда из бункера выползет и истерить начнет. Им лишь бы против.
Гость
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