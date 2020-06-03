Власти Карелии оказались от пышного празднования 100-летия республики (ВИДЕО)

Выделенные на праздник в честь юбилея республики средства направят на решение социально-экономических проблем региона, сообщил глава Карелии.

"Мы приняли важное решение: пышных торжеств в честь юбилея республики мы устраивать не будем, а средства направим на социально значимые цели", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

В интервью ГТРК "Карелия", которое выйдет в эфир в воскресенье, 7 июня, в 8.00 на телеканале "Россия-1", а также в понедельник, 8 июня, в 17.30 на телеканале "Россия-24", глава Карелии подробно рассказал о том, как республика встречает свое столетие в условиях коронавируса. Журналистам он признался, что касается массовых мероприятий, то эта та сфера, которая в ближайшее время вне зоны разрешения.

"Большую часть денег, которую запланировали на праздничные мероприятия, к сожалению, а, может, и к счастью, мы направим на социально-экономические вещи: что-то дополнительно отремонтируем, что-то дополнительно купим для той же медицины… Давайте праздник встречать какими-то достижениями, дополнительно введенными объектами, стройками, новым оборудованием", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее планировалось отметить День республики 5 сентября в Петрозаводске. Карелия готовилась к празднованию своего юбилея, несмотря на коронавирус.