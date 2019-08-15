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Новости. Общество
12:34, 15 Августа 2019
фото: hibinform.ru

Петрозаводск снова засыпали ложными квитанциями о проверках счетчиков

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Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу, которая была замаскирована под извещения о необходимости поверки приборов учета воды.

Как сообщает сайт карельского управления антимонопольной службы, в период с января по май этого года жители Петрозаводска получали извещения о необходимости поверки приборов учета воды. В них некая Центральная служба Учета Ресурсов сообщала о проведении работ по поверке счетчиков в определенные даты и необходимости подачи заявки по телефону. В противном случае потребителям угрожали начислениями платы за воду по нормативу.

Листовка была распространена в Петрозаводске, а также в Ярославле, Кирове, Твери, Перми и Волгодонске. В связи с этим УФАС возбудило дело в отношении предпринимателя Спирина А.В. Решением УФАС реклама была признана ненадлежащей.

В итоге предпринимателю было выдано предписание с тебованием прекратить изготовление и распространения рекламы в виде извещений, которые копируют уведомления служб ЖКХ  (штрих-код, ссылки на федеральные законы, таблицы, имитирующей расчетную таблицу по тарифам, размещаемую в квитанциях ЖКХ). 

В УФАС отметили, что антимонопольным органом уже неоднократно рассматривались аналогичные дела.

Напомним, факт получения подобного вида извещения не свидетельствует об обязанности по поверке счетчика или его замене. Перед принятием такого решения потребитель должен удостовериться в истечении указанных сроков, проверив их по паспорту, акту о введении счетчика в эксплуатацию. Кроме того, информация об истечении межповерочного интервала прибора учета указывается в квитанциях, выставляемых ООО "КРЦ" на оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Любые уведомления сторонних организаций могут носить лишь рекламный характер.

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Комментарии

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mobikk
2019-08-15 13:08:49
Надо было предписать собрать все эти листовки - ибо они загаживают подъезды.
Тюлень Ладожский
2019-08-15 12:41:56
А Васька слушает да ест. Неудивительно - при штрафах, более смахивающих на благодарности.
Гость
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