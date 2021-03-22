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Петрозаводск стал лидером в России по использованию банковских карт вместо наличных

Новости. Общество
15:54, 23 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 64% от общего объема всех платежей, совершенных жителями города в 2020 году.

По этому показателю столица Карелии заняла первое место в России, сообщил сегодня на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Петрозаводск стал самым безналичным городом страны. То есть Петрозаводск занимает первое место по доле безналичных платежей – 64% операций было совершено по банковским картам, а не за наличные деньги. Мы на первом месте по всей России", - сказал Бугрим.

А что делать жителям отдаленных районов, где отсутствуют устойчивые каналы связи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-23 16:32:13
Весьма доволен услугами сбера.
кир
2021-03-23 16:25:20
Так точно. Наличных совсем нет. Трудолюбивые продавцы сетевых магазинов одобряют.
Гость
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