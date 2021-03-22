Петрозаводск стал лидером в России по использованию банковских карт вместо наличных

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 64% от общего объема всех платежей, совершенных жителями города в 2020 году.

По этому показателю столица Карелии заняла первое место в России, сообщил сегодня на пресс-конференции управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Петрозаводск стал самым безналичным городом страны. То есть Петрозаводск занимает первое место по доле безналичных платежей – 64% операций было совершено по банковским картам, а не за наличные деньги. Мы на первом месте по всей России", - сказал Бугрим. А что делать жителям отдаленных районов, где отсутствуют устойчивые каналы связи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".