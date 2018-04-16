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Новости. Общество
14:11, 16 Апреля 2018

Петрозаводск убирают 700 дворников, сообщила Ирина Мирошник

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Согласован план мероприятий по уборке дворовых территорий Петрозаводска, рассказали в пресс-службе администрации города.

Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций по вопросам проведения весенней уборки города провела глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

В настоящее время в Петрозаводске работают более 700 дворников. По мере схода снега бригады убирают крупный мусор с газонов, очищают дворы от наледи и зимнего смёта. В каждой организации составлен и утверждён план уборки дворовых территорий.

Руководители управляющих компаний отметили, что петрозаводчане готовы выйти на субботники. Поступают многочисленные обращения от жильцов, и сейчас специалисты согласовывают с советами домов даты проведения массовой уборки.

Экологические акции на дворовых территориях начнутся уже в ближайшую субботу. Их участников обеспечат всем необходимым инвентарём и мешками для мусора.

В мае после приведения придомовых территорий в надлежащее состояние многие управляющие компании планируют проводить уборку на общегородских территориях и тех участках, которые не закреплены для текущего содержания.

Также на совещании обсуждались вопросы вывоза мусора с субботников. От организаций поступило предложение провести скорейшую очистку дворовых контейнерных площадок после завершения экологических акций.

Управляющие компании выразили готовность предоставлять фотоотчёты о проведённых акциях по уборке территорий, они будут размещаться на официальном сайте администрации Петрозаводска.

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