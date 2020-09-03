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Петрозаводск участвует в борьбе за звание самого привлекательного города России

Новости. Общество
13:18, 04 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Карельская столица участвует в проекте "Город России - национальный выбор".

На сайте проекта ведется голосование по выбору самого привлекательного и узнаваемого города России в 2020 году.

Петрозаводск находится в списке участников. Проголосовать за столицу Карелии можно на сайте проекта.

На момент подготовки новости за Петрозаводск было отдано более пяти тысяч голосов. Карельская столица не входила в десятку лидеров, которую возглавляют Севастополь, Смоленск и Нальчик.

""Город России" - национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города, с помощью голосования интернет-пользователей. Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом", - говорится в тексте организаторов конкурса.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте стал победителем IV Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

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