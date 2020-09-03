Улицу Ленина в одном из городов Карелии преобразят за 50 млн рублей

Проект благоустройства улицы Ленина в Питкяранте стал победителем IV Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

Как информирует Минстрой Карелии, на улице Ленина в Питкяранте появятся павильоны, кафе, игровое и спортивное оборудование, освещение, дорожки для прогулок, малые архитектурные формы. Такую концепцию предложили сами жители города. Работы начнутся в следующем году.

Питкяранта вошла в число 160 победителей всероссийского конкурса и получит 50 млн рублей из федерального бюджета на воплощение своего проекта. Всего на конкурс поступило более 300 заявок из 76 регионов.

По информации министерства, карельские города уже дважды становились победителями этого всероссийского конкурса: в 2018 году поддержку получил проект благоустройства парка "Сувилахти" в Суоярви, а в 2019 – сквер на набережной в Сортавале.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о проектировании дороги к водопаду "Белые мосты" в Питкярантском районе.