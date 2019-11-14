Петрозаводск утром вновь встал в "пробке"

Работа новых светофоров продолжает затруднять движение транспорта по Петрозаводску.

Как сообщил в редакцию "Столицы на Онего читатель, сегодня утром в час пик из-за недавно установленного светофора на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской, вереница машин растянулась по улице Сыктывкарской.

"Пробка" заканчивалась в районе школы №43 на улице Попова, - возмущался автомобилист. - Чтобы довезти детей до школы, нам пришлось преодолевать затор, проезжая по дворам, доламывая разрушенный асфальт".



фото читателя Столицы на Онего

Ранее начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев сообщил, что "после точечной регулировки нового светофорного объекта на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской жалоб на светофор в администрацию не поступало".

"Мы стараемся балансировать между интересами пешеходов и автолюбителей, но жизнь и здоровье горожан в приоритете", - отметил Бекелев.