Подписаться
Новости. От читателей
09:36, 14 Ноября 2019
фото: читатель Столицы на Онего

Петрозаводск утром вновь встал в "пробке"

Загрузка...

Работа новых светофоров продолжает затруднять движение транспорта по Петрозаводску.

Как сообщил в редакцию "Столицы на Онего читатель, сегодня утром в час пик из-за недавно установленного светофора на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской, вереница машин растянулась по улице Сыктывкарской.

"Пробка" заканчивалась в районе школы №43 на улице Попова, - возмущался автомобилист. - Чтобы довезти детей до школы, нам пришлось преодолевать затор, проезжая по дворам, доламывая разрушенный асфальт".


фото читателя Столицы на Онего

Ранее начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев сообщил, что "после точечной регулировки нового светофорного объекта на пересечении Лесного проспекта и улицы Сыктывкарской жалоб на светофор в администрацию не поступало".

"Мы стараемся балансировать между интересами пешеходов и автолюбителей, но жизнь и здоровье горожан в приоритете", - отметил Бекелев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Попов
2019-11-14 11:52:17
Новый, вы случайно не Бекелев)))?
новый
2019-11-14 11:45:41
Попов, согласен - вы терпилы, ибо пешеход всегда прав. Убейтесь об стенку в своей бессильной злобе. 
Попов
2019-11-14 11:30:42
Новый, мэрский тролль!
Попов
2019-11-14 11:29:21
Автомобилисты, мы терпилы? Часами стоим в пробках и ответных мер нет? Доколе, пора петицию на увольнение Бекелева,Мирошник и прочих деятелей мэрии направлять куда следует. Пока будем в пробках поминать вышеозначенных так и будет продолжаться.
David
2019-11-14 11:12:56
Дайте фото Беклева. Хочется увидеть портрет этого славного гражданина! А ещё где он учился прежде чем занялся столь славной деятельностью на благо горожан.
Горожанин
2019-11-14 10:41:54
Город перегружен автомобилями. Единственно правильное решение - развивать общественный транспорт, делая его комфортным и привлекательным. Зачем нужен личный автомобиль, если перемещаешься на нем по городу со скоростью 7 км/час?!
zanoza
2019-11-14 11:11:08
Горожанин, получается что на велосипеде быстрей получится, да и для здоровья полезно!
David
2019-11-14 11:25:40
zanoza, Быстрее, только ездить не где! Велодорожек нет и с этими гениями, не предвидится!
zanoza
2019-11-14 11:40:49
David, под "Советским" мостом есть велодорожка :)
btw
2019-11-14 10:40:57
О каких пешеходах он говорит? Там машины стоят просто так, когда никого нет и даже когда пешеходам красный. Отдельное "спасибо" от пешеходов за тот зигзаг, который там теперь надо делать. Какие-то идиоты делали этот светофор!
новый
2019-11-14 10:18:56
Чем больше пробок, тем лучше. Понакупали кастрюль в кредит и шастают по городу. Все в пробках стоят, а этот особенный во дворах асфальт доламывает.
David
2019-11-14 11:14:19
новый, Твои братья по разуму уничтожили городской транспорт, вот и вынуждены люди на кастрюлях и вёдрах ездить.
zanoza
2019-11-14 10:32:16
новый, всё завидуешь? :)
ppppp
2019-11-14 10:09:18
Господа, вы пробок не видели ... настоящих пробок. То, что у нас в Петрозаводске - это отнюдь не пробки ...
zanoza
2019-11-14 10:31:48
ppppp, конечно не пробки, а неправильная работа светофоров!
Сеня
2019-11-14 10:01:57
Хм . Хрень , а не езда стала по городу , утром и вечером . Всё стоит в пробках и не едет . Кто там чем думает в мэрии ? Не понятно .
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

Сегодня 11:08
Капитал
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года"
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 3
13.11.2019 13:38
И смех и грех 5
13.11.2019 09:01
"Чтобы общество знало, где болит" 12
11.11.2019 14:35
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2019 01:42
Без политики
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Юноша, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге в Карелии, сказал в суде "последнее слово".
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 7
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»