Петрозаводск вошел в число популярнейших городов России для отдыха на озерах

Столица Карелии вошла в десятку популярных городов для отдыха летом в России.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил попали десять живописных озёр России, где можно отдохнуть не хуже, чем на море, — Онежское и Ладожское озёра, Селигер, Байкал, Плещеево озеро, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища, Валдайское озеро, озеро Яровое.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых на озёрах от 2 до 6 ночей и тратят в среднем на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.

В Петрозаводске в среднем туристы отдыхают 4 дня, оставляя в городе более четырех с половиной тысяч рублей в сутки.

Ранее столица Карелии попала в топ-10 направлений для бюджетного отдыха.