Туристы едут в Петрозаводск за недорогим отдыхом

Столица Карелии попала в топ-10 направлений для бюджетного отдыха.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где в этом году можно недорого отдохнуть в России. В топ-10 бюджетных направлений попали города Нижний Новгород, Суздаль, Петрозаводск, Железноводск, Углич, Керчь, Тамань, а также поселок Сенной в Краснодарском крае, село Заветное в Крыму и курорт Банное в Башкирии. Здесь этим летом можно отдохнуть от 2 до 4 тысяч рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.

При этом самым дорогим из бюджетных направлений оказался Петрозаводск. Отдых в столице Карели обойдется в 4678 рублей в сутки. В Нижнем Новгороде проживание в отеле в среднем стоит 3195 рублей в сутки, на курорте Банное — 3254 рублей, в Суздале — 4163,5 рублей, на полуострове Тамань — 3495 рублей. Дешевле всего отдохнуть в поселке Сенной (2150 рублей) и Керчи (2465 Рублей).

Аналитики Tvil.ru отмечают, что стоимость отдыха в России снизилась в среднем на 13% относительно прошлого года. Вдвое снизилась стоимость проживания в отелях и квартирах в 2022 году в Нижнем Новгороде, в Тамани — на 45%, в Угличе — на 38%, в Суздале — на 23%, в Железноводске — на 18%.

Ранее сообщалось, город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле.