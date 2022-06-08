890x80
Реклама
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
В списках не значится: чиновники в Карелии объяснили, почему финансово не могут помочь спортсменке поехать на чемпионат мира
04.07.2022 12:47

Туристы едут в Петрозаводск за недорогим отдыхом

Новости. Общество
11:15, 05 Июля 2022
фото: © MinttuFin / shutterstock

Новости партнеров

Столица Карелии попала в топ-10 направлений для бюджетного отдыха.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где в этом году можно недорого отдохнуть в России. В топ-10 бюджетных направлений попали города Нижний Новгород, Суздаль, Петрозаводск, Железноводск, Углич, Керчь, Тамань, а также поселок Сенной в Краснодарском крае, село Заветное в Крыму и курорт Банное в Башкирии. Здесь этим летом можно отдохнуть от 2 до 4 тысяч рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.

При этом самым дорогим из бюджетных направлений оказался Петрозаводск. Отдых в столице Карели обойдется в 4678 рублей в сутки. В Нижнем Новгороде проживание в отеле в среднем стоит 3195 рублей в сутки, на курорте Банное — 3254 рублей, в Суздале — 4163,5 рублей, на полуострове Тамань — 3495 рублей. Дешевле всего отдохнуть в поселке Сенной (2150 рублей) и Керчи (2465 Рублей).

Аналитики Tvil.ru отмечают, что стоимость отдыха в России снизилась в среднем на 13% относительно прошлого года. Вдвое снизилась стоимость проживания в отелях и квартирах в 2022 году в Нижнем Новгороде, в Тамани — на 45%, в Угличе — на 38%, в Суздале — на 23%, в Железноводске — на 18%.

Ранее сообщалось, город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
28.06.2022, 12:46
«Пусть служат»: выпускников Педколледжа Петрозаводска забирают в армию, не дав получить дипломы
28.06.2022, 13:59
Молодой помощник районного прокурора Карелии совершил самоубийство
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.