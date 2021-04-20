Петрозаводск вошел в топ-10 городов для летних путешествий семей с детьми

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, какие города популярны для путешествий семей с детьми этим летом.

Согласно исследованию, Петрозаводск занял шестую строчку в рейтинге городов, куда планируют отправиться семьи на отдых. Самыми популярными направлениями стали Евпатория, Сочи и Санкт-Петербург. Также семьи с детьми активно бронируют отдых в Ростове-на-Дону, Воронеже, Калининграде, Волгограде, Москве и Переславле-Залесском.

По статистике Tvil.ru, семьи с детьми бронируют летний отдых от 1 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде (1677 рублей за ночь), дороже – в Петрозаводске (4806 рублей). В Евпатории отдых обойдется в 3130 рублей за ночь, а в Сочи – 2987 рублей.

Ранее сообщалось, что мужские компании выбирают для летнего отдыха город бумажников в Карелии.