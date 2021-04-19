Мужские компании выбирают для летнего отдыха город бумажников в Карелии

Кондопога попала в топ-8 популярных направлений для мужских компаний на лето 2021.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поедут мужчины отдыхать летом 2021 компаниями.

Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено в России и Гагра в Абхазии составили топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний.

По статистике TVIL.RU, мужские компании бронируют от 1 до 13 ночей и тратят на проживание от 1 до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагаре, дороже – в Пено в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья мужские компаниями на лето 2021 года.

Восемь популярных направлений для мужских компаний на лето 2021:

1.Севастополь – 3123 / 5,6 ночи *

2.Геленджик – 4199 / 9,2 ночи

3.Воронеж – 1728 / 1 ночь

4.Осташков – 7875 / 4 ночи

5.Кондопога – 8000 / 7 ночей

6.Гагра – 1000 / 12 ночей

7.Пено – 15000 / 7 ночей

8.Сочи – 2042 / 13 ночей

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях