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Мужские компании выбирают для летнего отдыха город бумажников в Карелии

Новости. Общество
17:20, 20 Апреля 2021
фото: © kareliya.ru
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Кондопога попала в топ-8 популярных направлений для мужских компаний на лето 2021.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда поедут мужчины отдыхать летом 2021 компаниями.

Севастополь в Крыму, Геленджик и Сочи в Краснодарском крае, а также Воронеж, Осташков, Кондопога, Пено в России и Гагра в Абхазии составили топ-8 направлений, куда летом поедет больше всего мужских компаний.

По статистике TVIL.RU, мужские компании бронируют от 1 до 13 ночей и тратят на проживание от 1 до 15 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагаре, дороже – в Пено в Тверской области.

Список составлен на основании данных бронирований жилья мужские компаниями на лето 2021 года.
Восемь популярных направлений для мужских компаний на лето 2021:

1.Севастополь – 3123 / 5,6 ночи *
2.Геленджик – 4199 / 9,2 ночи
3.Воронеж – 1728 / 1 ночь
4.Осташков – 7875 / 4 ночи
5.Кондопога – 8000 / 7 ночей
6.Гагра – 1000 / 12 ночей
7.Пено – 15000 / 7 ночей
8.Сочи – 2042 / 13 ночей

*Средняя стоимость ночи в коттеджах и отелях
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Комментарии

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театральный критик
2021-04-20 17:36:46
в агрекалчу их
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