Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Личные данные пользователей 55 тыс. банковских карт утекли в интернет 2
Сегодня 09:06
Житель Карелии обнаружил большую свалку мусора в силосной траншее 1
26.08.2020 18:40
Подрядчик, реставрирующий автовокзал в Карелии, оставил город без связи 3
Сегодня 12:56
Очередная смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии 8
Сегодня 08:55
Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей приплыл в Карелию (ФОТО) 7
Сегодня 13:24

Петрозаводск вошел в топ городов, пользующихся наибольшим спросом у туристов

Новости. Общество
18:00, 27 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Петрозаводск составили первую пятерку самых популярных городов для путешествий по итогам летнего сезона 2020.

Туристы бронировали поездки в популярные города этим летом на период от 1,1 до 5 ночей и тратили на аренду жилья от 1,8 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было съездить в Краснодар, дороже – в Петрозаводск.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа:

- Санкт-Петербург – 2977,7 рублей / 4,4 ночи;
- Ростов-на-Дону – 2127,3 рублей / 1,1 ночи;
- Казань – 2411,2 рублей / 3,2 ночи;
- Краснодар – 1767,6 рублей / 1,6 ночи;
- Петрозаводск – 5002,2 рублей / 5,1 ночи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»