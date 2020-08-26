Петрозаводск вошел в топ городов, пользующихся наибольшим спросом у туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

Как сообщили в пресс-службе Tvil.ru, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Петрозаводск составили первую пятерку самых популярных городов для путешествий по итогам летнего сезона 2020.

Туристы бронировали поездки в популярные города этим летом на период от 1,1 до 5 ночей и тратили на аренду жилья от 1,8 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было съездить в Краснодар, дороже – в Петрозаводск.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа:



- Санкт-Петербург – 2977,7 рублей / 4,4 ночи;

- Ростов-на-Дону – 2127,3 рублей / 1,1 ночи;

- Казань – 2411,2 рублей / 3,2 ночи;

- Краснодар – 1767,6 рублей / 1,6 ночи;

- Петрозаводск – 5002,2 рублей / 5,1 ночи.