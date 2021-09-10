Петрозаводская компания объявила о планах строительства пассажирских аэроботов в Карелии

Строительство аэроботов для круглогодичной перевозки пассажиров по Онежскому озеру планирует организовать в Петрозаводске местная компания ООО «Альтернатива».

Об этом сообщил руководитель фирмы Александр Курнов.

«Мы провели предварительные переговоры с музеем-заповедником „Кижи“. Планируем использовать аэроботы на линии поселок Оятевщина — остров Кижи — поселок Оятивщина для комфортабельной доставки туристов. Предварительно наметили начало перевозок на вторую половину октября. Большой плюс в том, что благодаря техническим характеристикам такие аэроботы можно использовать всесезонно. В дальнейшем есть планы завести их производство в Карелию, сейчас рассматриваем варианты площадок для размещения производства», — сказал Курнов.

Аэробот — транспортное средство, сочетающее в себе возможности скоростного катера, снегохода и болотохода. Внешне аэробот похож на катер с плоским днищем и воздушным винтом.