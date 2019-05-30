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Новости. Культура
14:55, 30 Мая 2019

Петрозаводская рок-группа выпустила новый альбом

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Рок-группа "Истинный облик" из Петрозаводска представила публике свой шестой альбом "Аврора".

"Запись альбома началась в апреле 2018-го и работа над ним продолжалась целый год. Мы планируем сделать небольшой фильм об этом весёлом процессе, чтобы каким-нибудь долгим унылым зимним вечером за чашкой чая устроить просмотр и с улыбкой вспомнить о всех злоключениях, которые мы пережили пока не закончили сей труд. Чего только стоит внезапный, внеплановый переезд в неизвестность со студии, в которой мы творили безвылазно целых 12 лет! Альбомная версия на CD будет немного отличаться от цифровой, будет больше подробностей, благодарностей, будут добавлены стихи к некоторым песням прочитанные одним прекрасным заслуженным артистом и конечно же будет буклет с текстами", - рассказал лидер группы Андрей Початин.

Альбом включает в себя 11 композиций и уже доступен в предзаказе на интернет-площадках.

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