Петрозаводская спортсменка стала призером международных соревнований

В Швеции на Первенстве мира по спортивному ориентированию среди юниоров Александра Русакова завоевала бронзовую награду, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанница петрозаводских тренеров Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой стала третьей в категории женщин 20+ на длинной дистанции.



Сайт мэрии Петрозаводска

А совсем недавно Александра вернулась из Красноярска, где защищала честь России на XXIX Всемирной зимней универсиаде и заняла два пятых места в спринтерской гонке и в гонке-преследовании. В спринтерской смешанной эстафете вместе с Владиславом Киселевым Александра стала восьмой.