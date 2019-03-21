Петрозаводская спортсменка стала призером международных соревнований

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В Швеции на Первенстве мира по спортивному ориентированию среди юниоров Александра Русакова завоевала бронзовую награду, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Воспитанница петрозаводских тренеров Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой стала третьей в категории женщин 20+ на длинной дистанции.
А совсем недавно Александра вернулась из Красноярска, где защищала честь России на XXIX Всемирной зимней универсиаде и заняла два пятых места в спринтерской гонке и в гонке-преследовании. В спринтерской смешанной эстафете вместе с Владиславом Киселевым Александра стала восьмой.
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