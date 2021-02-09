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Петрозаводская студентка сняла скандальное видео о поборах в колледже (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:15, 10 Февраля 2021
фото: Олеся Слуцкая/Новый Омск
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Студентка из Петрозаводска, которая учится в Омском торгово-экономическом колледже, решила бороться с "добровольно-принудительным" сбором денег на нужды учреждения - это вызвало скандал.

Как сообщает интернет-издание "Новый Омск", девушка выложила в соцсети видеозапись, как заведующая заочным отделением Галина Ковалева отказывалась выдавать студентам учебники, которые не внесли ежемесячное добровольное пожертвование в размере 750 рублей.

"Кто не может оплачивать, забирайте документы и идите в другое учебное заведение", - заявила Ковалева.

На просьбу показать нормативный акт, в котором прописано это условие, он ответила отказом: "Сейчас. Разбежалась и показываю".

Факт обязательных поборов руководство колледжа отрицает, однако в комментариях к видео несколько бывших студентов рассказали, что сборы на учебники в этом учреждении всегда были "добровольно-принудительными".

По словам петрозаводчанки, снявшей видео, таким способом она борется за право студентов не платить добровольные пожертвования.

Региональное министерство образования обещало разобраться в ситуации с "поборами на учебники". В ведомстве заявили, что Ковалева не имеет никакого отношения к библиотечному фонду и доступ ко всем учебникам для студентов должен быть бесплатным.

 

 

 

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