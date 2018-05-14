Петрозаводская ТЭЦ переходит на летний режим работы

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"ТГК-1" переходит на летний режим работы в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах.
С 13 мая 2018 года в соответствии с приказами министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия специалисты "ТГК-1" остановили работу котельных в Пряжинском и Прионежском районах, а также перевели Петрозаводскую ТЭЦ на летний режим работы.
Объекты здравоохранения, образования и социальной сферы при наличии технической возможности будут отапливаться до издания отдельного приказа министерства.
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