Петрозаводская ТЭЦ переходит на летний режим работы

"ТГК-1" переходит на летний режим работы в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах.

С 13 мая 2018 года в соответствии с приказами министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия специалисты "ТГК-1" остановили работу котельных в Пряжинском и Прионежском районах, а также перевели Петрозаводскую ТЭЦ на летний режим работы.

Объекты здравоохранения, образования и социальной сферы при наличии технической возможности будут отапливаться до издания отдельного приказа министерства.