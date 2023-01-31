Петрозаводские спасатели успели попасть в квартиру женщины с низким сахаром в крови

Сотрудники КРПСС спасли жительницу Петрозаводска, у которой упал уровень сахара в крови.

Во вторник, 7 февраля, в КРПСС поступила информация о том, что жительнице Петрозаводска стало плохо, упал уровень сахара в крови.



Женщине требовалась медицинская помощь, но она не могла самостоятельно открыть дверь. На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд.



Сотрудники вскрыли входную дверь, оказали пострадавшей первую помощь и передали ее врачам скорой, сообщили в паблике КРПСС.