Петрозаводские спасатели успели попасть в квартиру женщины с низким сахаром в крови

Сотрудники КРПСС спасли жительницу Петрозаводска, у которой упал уровень сахара в крови.
Во вторник, 7 февраля, в КРПСС поступила информация о том, что жительнице Петрозаводска стало плохо, упал уровень сахара в крови.
Женщине требовалась медицинская помощь, но она не могла самостоятельно открыть дверь. На вызов выехал петрозаводский поисково-спасательный отряд.
Сотрудники вскрыли входную дверь, оказали пострадавшей первую помощь и передали ее врачам скорой, сообщили в паблике КРПСС.
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