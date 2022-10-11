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Петрозаводские студенты получили именную стипендию группы компаний «РКС-Петрозаводск»

Новости. Общество
12:01, 22 Ноября 2022
фото: РКС-Петрозаводск

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В ноябре группа компаний «РКС-Петрозаводск» подвела итоги конкурса именных стипендий РКС, который уже пятый год проводит среди студентов техникума городского хозяйства и Петрозаводского государственного университета.

Обладателями награды от компании стали восемь юношей и девушек из техникума, обучающиеся по направлениям «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Водоснабжение и водоотведение», а также два студента ПетрГУ, проходящих подготовку в области строительства, теплоэнергетики и теплотехники.

На протяжении учебного года кроме основной стипендии ребята будут получать дополнительное материальное поощрение в размере от семи до десяти тысяч рублей. Войти в число студентов-стипендиатов непросто – по всем предметам нужно учиться на «хорошо» и «отлично», вести научную деятельность и оставаться активными в общественной жизни учебного заведения.

Так, в течение учебного года одни студенты работают над исследовательскими проектами и представляют их на республиканских научных конференциях. Другие – вне лекций серьезно занимаются спортом или развиваются творчески: состоят в студенческой вокальной группе или готовят постановки в театральной студии. А третьи ребята смогли не только добиться успехов в учебе, но и хорошо зарекомендовали себя при прохождении производственной практики в «ПКС-Водоканал» или в «ПКС-Тепловые сети».

О процедуре отбора стипендиатов рассказал Александр Сафронов, главный управляющий директор группы компаний «РКС-Петрозаводск»: «Для получения именной стипендии ребята независимо от того, в каком учебном заведении учатся, проходят строгий конкурсный отбор. Студенты заполняют анкеты с рассказом о себе и собирают портфолио, куда включают научные достижения, благодарственные письма и рекомендации от преподавателей. Рассказывают о производственной практике, в том числе и на нашем предприятии. На финальном этапе проходят собеседование c техническими директорами компании, инженерами и директором по управлению персоналом. Личная встреча позволяет нам понять, насколько молодой специалист владеет предметом, и готов ли он дальше работать в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Назначение именной стипендии не единственный проект, который «РКС-Петрозаводск» в рамках партнерского соглашения с ПТГХ и ПетрГУ реализует для повышения мотивации начинающих специалистов. В ноябре этого года компания вместе с техникумом городского хозяйства запустила программу трудоустройства студентов.

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