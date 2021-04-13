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Петрозаводский городской округ остается крупнейшим должником среди муниципальных образований Карелии

Новости. Экономика
11:35, 14 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Муниципальный долг в республике отсутствует лишь у двух районов.

К началу апреля общая сумма муниципального долга в Карелии составила 3 миллиарда 454 миллиона рублей и в сравнении с началом года сократилась на 347 миллионов рублей, или на 9%. По прежнему самым крупнейшим должником среди муниципальных образований республики остается Петрозаводский городской округ. Сумма его задолженности на 1 апреля составила 1 миллиард 888 миллионов, но за три первых месяца года она уменьшилась на 280 миллионов рублей.

По данным республиканского министерства финансов, в Карелии сейчас только у двух муниципальных образований вообще нет никаких долгов – у Лоухского и Калевальского национального районов. А минимальная сумма муниципальной задолженности – у Лахденпохского района: она составляет около 25,5 миллиона рублей.

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Комментарии

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1
2021-04-14 13:13:07
Так разворовали всё , сколько уже сидит и ещё сядет , никакого бюджета не хватит .
David .
2021-04-14 13:06:23
Долги-это нормальная ситуация. Более того -они необходимы.
театральный критик
2021-04-14 12:43:07
Чего там с незаконным сортавальским старостой ? Вернул в бюджет незаконно назначенную себе зряплату за 6 месяцев ?
театральный критик
2021-04-14 12:07:11
Да пофиг. Новому мэру всё спишут и еще денег дадут. Либерда пусть злобно шипит в кустах у железяки дружбы
Off
2021-04-14 12:28:08
театральный критик, Они шипят в Думе и с деньгами все ок . Это вам , педроидам , визжать придется , когда вас возьмут за растраты :)
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