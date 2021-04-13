Петрозаводский городской округ остается крупнейшим должником среди муниципальных образований Карелии

Муниципальный долг в республике отсутствует лишь у двух районов.

К началу апреля общая сумма муниципального долга в Карелии составила 3 миллиарда 454 миллиона рублей и в сравнении с началом года сократилась на 347 миллионов рублей, или на 9%. По прежнему самым крупнейшим должником среди муниципальных образований республики остается Петрозаводский городской округ. Сумма его задолженности на 1 апреля составила 1 миллиард 888 миллионов, но за три первых месяца года она уменьшилась на 280 миллионов рублей.

По данным республиканского министерства финансов, в Карелии сейчас только у двух муниципальных образований вообще нет никаких долгов – у Лоухского и Калевальского национального районов. А минимальная сумма муниципальной задолженности – у Лахденпохского района: она составляет около 25,5 миллиона рублей.