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Новости. Общество
13:54, 27 Апреля 2018

Собинский: "Петрозаводский горсовет должен ставить перед собой амбициозные задачи"

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Петросовету исполнилось 100 лет.

В очередной сессии, состоявшейся 26 апреля и посвященной юбилею, приняли участие не только действующие депутаты горсовета и приглашенные представители городских и республиканских органов власти, но и почетные гости. В их число вошли люди, чья жизнь была напрямую связана с Петросоветом: Людмила Тихонова, Владимир Собинский, Геннадий Масликов, Татьяна Лебедева, Людмила Евтюкова, Вячеслав Кашин.

- Прошедшие годы показали, что у Петрозаводска есть большой потенциал, который мы вместе с вами обязательно должны потратить на развитие столицы республики, - заявил Владимир Собинский, в прошлом - еще один руководитель городского совета. – Россия – это страна масштабных идей и проектов, которые всегда объединяли общество. Это и БАМ, это и Сочи, у которых было очень много критиков. Многие не верили, но объединились, смогли и сделали. Так и Петрозаводск, на мой взгляд, должен обязательно ставить себе большие, масштабные задачи, объединять общество и достигать решения этих задач. Чтобы город развивался, чтобы жителям стало жить комфортнее. Найти эти проекты предстоит вам – самым активным жителям Петрозаводска, депутатам Петросовета. Считаю правильным опираться на мнение жителей города, советоваться с ними, тем более, что у вас такой опыт уже есть. Вы спросили у горожан мнение по столичному статусу Петрозаводска и получили поддержку. Вы заметили, сколько людей пришло на опрос? А те, кто не пришли, я убежден, все равно оценили ту возможность, которую вы им дали – участвовать в принятии важнейших для города решений. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы любите и уважаете историю. Но я обращаюсь с призывом думать о будущем, ставить перед собой амбициозные задачи. И тогда, празднуя 200-летие Петрозаводского городского совета, ваш созыв будет признан лучшим в столетии. Удачи вам!

Подробности – в нашем материале и фоторепортаже.

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Комментарии

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баян
2018-04-27 14:55:49
вот так почетные гости" они уже один раз по рулили в городе и что стало все знают.
однозначно
2018-04-27 14:52:26
По моим подсчетам в Петрозаводске полезных людишек не более 20%. Остальные это условно полезные, бесполезные и абсолютно бесполезные. Отдельную нишу занимает категория "Эталоны бесполезности". Себя отношу к условно бесполезным, ибо каждый день строчить тут комментарии не каждый сдюжит.
Саныч
2018-04-27 14:43:08
Это не тот. Тот усатый был.
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