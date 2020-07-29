Петрозаводский государственный университет вошел в топ лучших

Опубликованы результаты ежегодного национального рейтинга университетов международной информационной группы "Интерфакс", сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Петрозаводский государственный университет улучшил свои позиции в рейтинге. Опорный вуз Карелии занимает первое место в общем рейтинге среди опорных вузов, пятое место среди вузов Северо-Западного федерального округа (впереди только вузы Санкт-Петербурга), 27-28 – среди всех университетов России.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство.

Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется международной информационной группой "Интерфакс" с 2010 года.