890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
Сегодня 10:25
Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии (ФОТО) 2
Сегодня 09:28
Дорожный рабочий потерялся в лесу в Карелии 1
Сегодня 10:07
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
Сегодня 16:38
Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС) 15
Сегодня 12:01
В поселке Карелии на дороге загорелся автомобиль
29.07.2020 19:49

Петрозаводский государственный университет вошел в топ лучших

Новости. Общество
18:40, 30 Июля 2020
фото: © сайт ПетрГУ/petrsu.ru
Загрузка...

Опубликованы результаты ежегодного национального рейтинга университетов международной информационной группы "Интерфакс", сообщили в пресс-службе ПетрГУ.

Петрозаводский государственный университет улучшил свои позиции в рейтинге. Опорный вуз Карелии занимает первое место в общем рейтинге среди опорных вузов, пятое место среди вузов Северо-Западного федерального округа (впереди только вузы Санкт-Петербурга), 27-28 – среди всех университетов России.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; интернационализация (международное сотрудничество); бренд; инновации и технологическое предпринимательство.

Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется международной информационной группой "Интерфакс" с 2010 года. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
23.07.2020, 14:45
Доктор Воронцов ушел навсегда
24.07.2020, 17:06
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города
25.07.2020, 16:23
Финляндия продлила закрытие границы с Россией

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 3
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»