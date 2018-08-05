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Новости. Экономика
13:56, 05 Августа 2018

Петрозаводский лесотехникум перестал готовить специалистов по технологии лесозаготовок

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В Петрозаводском лесотехническом техникуме больше нет набора на бюджетные места на ряд специальностей.

Как рассказал на Национальном лесном форуме, который прошел на этой неделе в Петрозаводске под эгидой Государственной думы, эксперт ОНФ, директор Петрозаводского лесотехнического техникума Олег Лутфуллин, на специальность "Технология лесозаготовок" не было набора в 2016-2017 годах, и нет госзадания на 2018 год, а значит, в 2020, 2021 и 2022 годах не будет выпуска по этой специальности. Ранее в лесотехникуме не было бюджетных мест – набора на специальность "Лесное и лесопарковое хозяйство. Соответственно, не было выпускников в 2017 и 2018 годах.

Формирование госзадания происходит исходя из прогноза потребности рынка труда. Но, по словам Лутфуллина, не все предприятия лесной отрасли направляют в министерство труда, службы занятости информацию о потребностях в рабочих кадрах.

Сегодня лишь треть выпускников лесных учебных заведений работает по специальности. И не каждый из них остается в леспроме надолго, потому что работодатель, как правило, не оправдывает ожиданий выпускников. Зачастую и работодатель бывает разочарован уровнем подготовки и не заинтересован в том, чтобы их удержать, считает эксперт ОНФ.

"Изменить к лучшему систему подготовки кадров для лесного комплекса можно только при активном участии бизнеса. Предприятия отрасли готовы помочь системе среднего и высшего профобразования, но необходим четкий механизм государственно-частного партнерства в этой области, который даст бизнесу реальные гарантии. Многие предприятия лесного бизнеса налаживают связи с вузами и техникумами, помогая им с техническим оснащением, участвуют в формировании учебных планов, организуют у себя производственную практику для студентов. Чтобы это партнерство вошло в систему, первый шаг следует сделать государству в виде определенных преференций, которые хотя бы частично компенсировали затраты предприятий на подготовку кадров", – уверен директор лесотехникума.

Подробнее о проблемах, которые обсуждались на Национальном лесном форуме, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-08-05 14:18:55
Сократили учеников лесотехникума, сократили ЛИФ в университете. Теперь надеются на бизнес...
А чем занято минэкономразвития?! Это они должны думать о развитии, а не коммерсанты фантазировать о потребностях через пятилетку!
Чинуша
2018-08-05 14:07:29
Не будет тебе помощи , Олежка . Выплывай сам как сможешь . Кругом те , которым ничего не надо .
Гость
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