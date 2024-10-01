Петрозаводский приют для животных ищет работника

Главное условие - любить собак.
Приюту требуется надежный и ответственный работник по собакам, сообщили в паблике Первого Петрозаводского общественного приюта для животных.
Мы рассчитываем, что вы физически сильны, стрессоустойчивы, но самое главное — любите СОБАК!
— написали в источнике.
График работы сменный: 2/2 с 8.00 до 20.00. Остальные условия — по телефонам: +7 911 664 2406, +7 906 206 4984 — Татьяна.
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