Петрозаводский скотомогильник будет передан в собственность Карелии

Комиссия Петросовета поддержала проект решения о передаче территории петрозаводского скотомогильника в республиканскую собственность.

На заседании постоянной комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию депутаты поддержали проект решения о передаче из муниципальной в государственную собственность земельного участка в Сулажгоре. На участке площадью 27,5 тысяч кв. метров располагается скотомогильник.

Проект был подготовлен в соответствии с федеральным законом, который не предусматривает возможности нахождения скотомогильников в собственности муниципалитетов. Передача объекта в республиканскую собственность позволит содержать участок и обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан, привлекая средства республиканского бюджета.

Окончательное решение по скотомогильнику Петросовет примет на ближайшей сессии 3 июня.

Также во время заседания был рассмотрен проект передачи из федеральной в муниципальную собственность трех земельных участков в районе улицы Университетской. Предполагается, что это поможет в дальнейшем реализовать проект строительства подъездных путей к новому микрорайону.

Всего в повестку предстоящей сессии внесены 19 вопросов.