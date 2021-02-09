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Петрозаводский суд признал жестоким видеоролик, где насмерть забивают енота

Новости. Общество
08:05, 10 Февраля 2021
фото: pixabay
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Городской суд Петрозаводска признал размещенный в интернете видеоролик, где неизвестные насмерть забивают енота, запрещенным к показу в России.

Об этом сообщила Карельская межрайонная природоохранная прокуратура, по инициативе которой было вынесено судебное решение.

"На одном из бесплатных сервисов для хранения мультимедийных файлов выявлено размещение видеоматериала, содержащего сцены жестокого обращения с животным, а именно видеоролика, в котором неустановленные лица битами забивают енота. Доступ к данному видеоматериалу является свободным, ознакомиться с содержанием ресурса и скопировать материалы может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют", - говорится в сообщении.

Суд постановил направить это решение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, чтобы ведомстов ограничило доступ к интернет-ресурсу, где размещен видеоролик.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-02-10 08:19:26
Лучше бы навальнят запретили
карел
2021-02-10 09:09:36
наташка, кому лучше то ??
кир
2021-02-10 09:48:45
карел, мне лучше.
карел
2021-02-10 09:55:53
твои проблемы . Наташка .
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