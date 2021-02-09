Петрозаводский суд признал жестоким видеоролик, где насмерть забивают енота

Городской суд Петрозаводска признал размещенный в интернете видеоролик, где неизвестные насмерть забивают енота, запрещенным к показу в России.

Об этом сообщила Карельская межрайонная природоохранная прокуратура, по инициативе которой было вынесено судебное решение.

"На одном из бесплатных сервисов для хранения мультимедийных файлов выявлено размещение видеоматериала, содержащего сцены жестокого обращения с животным, а именно видеоролика, в котором неустановленные лица битами забивают енота. Доступ к данному видеоматериалу является свободным, ознакомиться с содержанием ресурса и скопировать материалы может любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют", - говорится в сообщении.



Суд постановил направить это решение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, чтобы ведомстов ограничило доступ к интернет-ресурсу, где размещен видеоролик.