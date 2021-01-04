Петрозаводский священник предложил защищаться от коронавируса масками для подводного плавания

Новую конструкцию маски для защиты от коронавируса предложил православный священник Константин Савандер в Петрозаводске.

Этой идеей он поделился на своей странице Вконтакте.

По его мнению, можно использовать доработанную конструкцию маски для подводного плавания со сменными фильтрами.

"Такие маски можно специально разработать, а можно чуть модернизировать те, что есть в продаже", - написал Савандер.

Он считает, что подобные маски будут защищать от инфекции лучше, чем тканевые, и позволят отказаться от жестких ограничений, связанных с социальной дистанцией.

"Люди в таких масках могут не соблюдать дистанцию в самолетах, кинотеатрах, на концертах....в школах (!!!) и др. массовых мероприятиях! А как фильтр? Так он может менять цвет, если уже изношен...Т.к. все прозрачное, то все хорошо видно - цвет фильтра красный, значит от тебя все стали отодвигаться...т.к. видно - сразу сменил...", - пояснил священник.

По его мнению, модернизация средств защиты от коронавируса необходима в преддверии появления в будущем еще более опасных вирусов.

"Я конечно могу заблуждаться, но с точки зрения чистой медицинской науки - тряпичные маски и очки с их открытыми боковыми щелями от СМЕРТЕЛЬНЫХ ВИРУСОВ БУДУЩЕГО ПЛОХО ЗАЩИТЯТ...Вакцина, конечно хорошо, но любая прививка - это большой риск...Надо думать над чем-то посовершенней...хотя, я могу заблуждаться, но думать не запретишь....", - добавил Савандер.