Петрозаводский техникум городского хозяйства открывает новые мастерские благодаря нацпроекту «Образование»

Участие в проекте позволило не только серьезно обновить материально-техническую базу техникума, но и повысить качество обучения по всем программам.

В текущем году Петрозаводскому техникуму городского хозяйства крупно повезло. Его включили в региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках реализации национального проекта «Образование».

Приобретены современные компьютеры, программное обеспечение, офисная техника, мебель для мастерских по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». Для этого выделены денежные средства из федерального и регионального бюджетов в сумме более 3,6 млн. рублей.

Кроме того, отремонтированы и приведены в соответствие с едиными подходами к оформлению мастерских помещения учебного корпуса, в которых установлено приобретенное дорогостоящее оборудование. На эти цели также выделены денежные средства из регионального бюджета в сумме около 1,5 млн. рублей.



фото: Макеты оформления помещений © ООО РА «Умные Решения»

Следует напомнить, что в 2022 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и Интернет.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Документы о приеме на обучение можно подавать разными способами: лично, через электронную форму на сайте техникума или через портал Госуслуг.

Подробнее об условиях приема на обучение в техникуме.