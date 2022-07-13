Петрозаводский техникум городского хозяйства открывает новые мастерские благодаря нацпроекту «Образование»

Участие в проекте позволило не только серьезно обновить материально-техническую базу техникума, но и повысить качество обучения по всем программам.
В текущем году Петрозаводскому техникуму городского хозяйства крупно повезло. Его включили в региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в рамках реализации национального проекта «Образование».
Приобретены современные компьютеры, программное обеспечение, офисная техника, мебель для мастерских по компетенциям «Программные решения для бизнеса» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». Для этого выделены денежные средства из федерального и регионального бюджетов в сумме более 3,6 млн. рублей.
Кроме того, отремонтированы и приведены в соответствие с едиными подходами к оформлению мастерских помещения учебного корпуса, в которых установлено приобретенное дорогостоящее оборудование. На эти цели также выделены денежные средства из регионального бюджета в сумме около 1,5 млн. рублей.
Следует напомнить, что в 2022 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).
Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и Интернет.
В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.
Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Документы о приеме на обучение можно подавать разными способами: лично, через электронную форму на сайте техникума или через портал Госуслуг.
Подробнее об условиях приема на обучение в техникуме.
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