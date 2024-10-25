Петрозаводский университет вошел в рейтинг вузов БРИКС

ПетрГУ вошел в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС.

Петрозаводский государственный университет успешно прошел оценку и вошел в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС, разработанный Ассоциацией составителей рейтингов (АСР). Об этом сообщили на странице университета.

В рейтинге, включающем 600 вузов из 10 стран, ПетрГУ занял место в диапазоне 72-87 позиций. Как отметили сотрудники университета, этот рейтинг оценивает не только образовательные достижения вуза, но и его вклад в науку и общество.