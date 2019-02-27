Петрозаводскмаш начал изготавливать оборудование для атомной станции Бангладеша

Завод приступил к изготовлению оборудования для первой в республике Бангладеш атомной станции - АЭС "Руппур", сообщили в правительстве Карелии.

Это изделия первого и второго классов безопасности, которые будут работать в реакторном зале первого энергоблока станции: трубные узлы главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и корпуса главных циркуляционных насосов (ГЦН).

Трубные заготовки ГЦТ полностью прошли входной контроль и готовы к наплавке. На сферических корпусах ГЦН выполняются первые операции механической обработки, начинается работа по изготовлению направляющих аппаратов.

Всего для двух энергоблоков АЭС "Руппур" Петрозаводскмаш изготовит два комплекта ГЦТ, 8 корпусов ГЦН, а также на второй энергоблок – компенсатор давления с элементами крепления и 8 гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ).

Первые отгрузки планируются в 2020 году.