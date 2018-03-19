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Новости. Экономика
09:54, 19 Марта 2018

"Петрозаводскмаш" начал обучать студентов

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На заводе "Петрозаводскмаш" (филиал АО "АЭМ-технологии") открылся Центр сварки - первая часть научно-образовательного технологического комплекса, создаваемого совместно с Петрозаводским государственным университетом.

Центр будет заниматься подготовкой кадров, проведением научно-исследовательских работ и реализацией инновационных проектов. Студенты младших курсов ПетрГУ будут проходить обучение специальностям среднего профессионального образования, студенты старших курсов и магистратуры - выполнять исследовательские и квалификационные работы, сотрудники филиала АО "АЭМ технологии" "Петрозавосдкмаш" и других машиностроительных предприятий Карелии повысят свою квалификацию и подтвердят разряды.

Подробнее об образовательной идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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