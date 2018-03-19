"Петрозаводскмаш" начал обучать студентов

На заводе "Петрозаводскмаш" (филиал АО "АЭМ-технологии") открылся Центр сварки - первая часть научно-образовательного технологического комплекса, создаваемого совместно с Петрозаводским государственным университетом.

Центр будет заниматься подготовкой кадров, проведением научно-исследовательских работ и реализацией инновационных проектов. Студенты младших курсов ПетрГУ будут проходить обучение специальностям среднего профессионального образования, студенты старших курсов и магистратуры - выполнять исследовательские и квалификационные работы, сотрудники филиала АО "АЭМ технологии" "Петрозавосдкмаш" и других машиностроительных предприятий Карелии повысят свою квалификацию и подтвердят разряды.

Подробнее об образовательной идее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".