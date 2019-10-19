"Петрозаводского маньяка" можно было задержать до совершения убийств двух девушек

Житель Петрозаводска Антон Ипатов, обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек, был признан виновным в совершении кражи летом 2018 года.

Как стало известно "Столице на Онего", обвинительный приговор Ипатову был вынесен минувшим летом – он получил два года строгого режима.



Это уголовное дело было возбуждено третьего сентября прошлого года, за две недели до трагедии, всколыхнувшей карельскую столицу. Но сотрудники полиции не задерживали рецидивиста, подозреваемого в краже.



Читайте подробнее в статье "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска".