12:00, 19 Октября 2019
"Петрозаводского маньяка" можно было задержать до совершения убийств двух девушек
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Житель Петрозаводска Антон Ипатов, обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек, был признан виновным в совершении кражи летом 2018 года.
Как стало известно "Столице на Онего", обвинительный приговор Ипатову был вынесен минувшим летом – он получил два года строгого режима.
Это уголовное дело было возбуждено третьего сентября прошлого года, за две недели до трагедии, всколыхнувшей карельскую столицу. Но сотрудники полиции не задерживали рецидивиста, подозреваемого в краже.
Читайте подробнее в статье "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска".
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