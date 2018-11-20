Петрозаводского "маньяка" отправят на судебно-психиатрическую экспертизу

Житель Петрозаводска, 28-летний Антон Ипатов, обвиняемый в убийстве двух молодых петрозаводчанок, пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Вначале планировалось отправить Ипатова в знаменитый институт психиатрии имени Сербского в Москве. Но потом было решено провести экспертизу в Петрозаводске, в республиканском психоневрологическом диспансере.

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Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.