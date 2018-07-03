Петрозаводску придется заплатить за салют, которого не было?

Отмененный в День города праздничный фейерверк, тем не менее, может обойтись карельской столице в 200 тысяч рублей.

Напомним, в ночь на воскресенье в Петрозаводске должен был прогреметь салют в честь 315-летия города. Однако из-за усилившегося ветра было принято решение его отменить. Как рассказал сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, в 23.00-23.30 (а салют был запланирован на 12 часов ночи) порывы ветра достигали 15-18 м/с.

"Была реальная угроза того, что снаряды попадут на здание гостиницы "Онего Палас", либо прилегающих зданий исторической постройки, на любые сооружения и здания, а это, конечно, угроза жизни и безопасности людей. Поэтому мы отменили салют", - сказала она.

Глава города также объяснила, почему фейерверк не перенесли на воскресенье, ведь в этот день был такой шикарный повод - Россия обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2018:

"Повторно его использовать нельзя было, и на день позже нельзя, потому что все уже было действительно наготове и технически эти заряды нельзя достать, чтобы потом по-новой как-то использовать – все заряжено было уже".

Отвечая на вопрос, сколько денег потратил Петрозаводск на салют, которого не было, Ирина Мирошник сообщила:

"Деньги мы пока еще не заплатили, мы с подрядчиком ведем еще переговоры, но стоимость контракта – 200 тысяч рублей".

"Ведут переговоры сейчас юристы с той и с другой стороны. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы сохранить денежные средства", - добавила она.