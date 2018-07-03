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Новости. Общество
13:53, 03 Июля 2018

Петрозаводску придется заплатить за салют, которого не было?

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Отмененный в День города праздничный фейерверк, тем не менее, может обойтись карельской столице в 200 тысяч рублей.

Напомним, в ночь на воскресенье в Петрозаводске должен был прогреметь салют в честь 315-летия города. Однако из-за усилившегося ветра было принято решение его отменить. Как рассказал сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, в 23.00-23.30 (а салют был запланирован на 12 часов ночи) порывы ветра достигали 15-18 м/с.

"Была реальная угроза того, что снаряды попадут на здание гостиницы "Онего Палас", либо прилегающих зданий исторической постройки, на любые сооружения и здания, а это, конечно, угроза жизни и безопасности людей. Поэтому мы отменили салют", - сказала она.

Глава города также объяснила, почему фейерверк не перенесли на воскресенье, ведь в этот день был такой шикарный повод - Россия обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2018:

"Повторно его использовать нельзя было, и на день позже нельзя, потому что все уже было действительно наготове и технически эти заряды нельзя достать, чтобы потом по-новой как-то использовать – все заряжено было уже".

Отвечая на вопрос, сколько денег потратил Петрозаводск на салют, которого не было, Ирина Мирошник сообщила:

"Деньги мы пока еще не заплатили, мы с подрядчиком ведем еще переговоры, но стоимость контракта – 200 тысяч рублей".    

"Ведут переговоры сейчас юристы с той и с другой стороны. Мы, естественно, заинтересованы в том, чтобы сохранить денежные средства", - добавила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2018-07-03 16:28:02
Средневековое какое-то развлечение. Лучше бы футбол на большом экране показали.
кир
2018-07-03 16:26:36
Городской округ - это круг своих людей.
Leopol'd
2018-07-03 16:06:45
Если в подряде не прописан отказ с компенсацией прямых затрат, то платить придется. И это правильно.
А еще правильнее будет скомпенсировать потери за счет эффективных менеджеров, которые регулярно запускают фейерверки в разгар белых ночей. Но это уже фантастика! Когда они за что-то отвечали?
Дмитрий
2018-07-03 16:00:29
banan, абсолютно согласен. Капсулы фейерверков пластиковые, порох в них, по идее, должен быть в безопасности даже на набережной (от возможного дождя накрыть установки "плащами" - дело получаса). Пусть специалисты, если таковые есть, поправят, коль ошибся.
200 тысяч - хорошая сумма, если за неё сделано потрясающее ничего. Не миллиард, конечно, так и не столица же ж. Так - "городской округ".
banan
2018-07-03 15:24:42
И еще вдогонку... "Повторно его использовать нельзя было, и на день позже нельзя, потому что все уже было действительно наготове и технически эти заряды нельзя достать, чтобы потом по-новой как-то использовать – все заряжено было уже". - ойдаладно.... День под присмотром не простояло бы заряженное оборудование? Порох бы скис? Сказки про 200тыр.
кир
2018-07-03 14:11:17
В контракте не было пункта о погодных факторах? Кого в мэрию набрали? "Специалистов".
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