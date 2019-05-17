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Новости. Общество
07:25, 17 Мая 2019
фото: Александр Рюмин/ТАСС

Петрозаводску присвоен статус Библиотечной столицы России

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Замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева отметила, что республика в следующем году отмечает 100-летие, поэтому "программа будет насыщенная".

Статус "Библиотечная столица России" присвоен городу Петрозаводску, который в 2020 году станет площадкой для проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Решение об этом было объявлено в Туле в четверг на закрытии конгресса, который с 13 мая проводился Российской библиотечной ассоциацией (РБА), пишет ТАСС.

"Для нас большая честь принять конгресс в следующем году в городе Петрозаводске. В 2020 году Республика Карелия будет отмечать 100-летие. Поэтому, я думаю, что программа у нас будет насыщенная", - сказала на церемонии закрытия конгресса заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева.

Министр культуры Тульской области передала Лебедевой символ "Библиотечной столицы России". "Есть традиция передавать какой-то символ "Библиотечной столицы России" следующему городу, который примет конгресс. Мы решили, что этим символом станет тульский самовар", - сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Всероссийский библиотечный конгресс (XXIV ежегодная конференции Российской библиотечной ассоциации), проходивший в Туле, был посвящен разработке концепции библиотечного дела в России, которая касается в том числе формирования электронных ресурсов библиотек, сохранности и пополнения фондов. "Есть несколько системных проблем, которые должна решить концепция развития. Например, как распределить ответственность за пополнение книжных фондов библиотек между федеральной, региональной и муниципальными властями. Вторая задача - сделать каждую библиотеку точкой входа, где читатель смог бы получить информацию из любого источника, будь то мировые библиотеки или другие ресурсы в интернете. Это требует и технологических решений, и перестройки работы самих библиотек", - рассказал ТАСС президент РБА Михаил Афанасьев.

Он добавил, что предложение по разработке концепции, полученные во время конгресса, в ближайшее время будут систематизированы и переданы для обсуждения в Министерство культуры РФ.

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