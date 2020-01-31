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Петрозаводску вернут фонтан Ченка Шуквани "Юность"

Новости. Общество
18:40, 01 Февраля 2020
фото: https://gazeta-licey.ru
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В столице Карелии отремонтируют фонтаны к юбилею республики.

К 30 августа в Петрозаводске должны привести в порядок городские фонтаны, включая любимый многими горожанами фонтан "Юность" работы Ченки Шуквани. Он долгое время украшал место пересечения улицы Кирова и проспекта Ленина, но в начале 2000-х был демонтирован. Мастер тогда не согласился с концепцией нового объекта (ТЦ "Пирамида"), и в итоге скульптура вернулась в его мастерскую.

"Направление "Ремонт городской инфраструктуры" в плане мероприятий к 100-летию республики, конечно, не такое же парадное как благоустройство центральных городских территорий. Но мы понимаем, что нельзя придать современный и опрятный вид нашим улицам, если не решить проблему кривых и ржавых ограждений на улично-дорожной сети, заброшенных фонтанов, разрушенных лестничных спусков. Это важный блок, от которого зависит гармоничный образ города. Поэтому в этом году мы всерьез займемся городской инфраструктурой: будем ремонтировать не только дороги, но и лестничные спуски, фасады домов, фонтаны, включая фонтан Ченка Шуквани "Юность", а также ярмарочную площадь на улице Инженерной, где приведем в порядок покрытие", - рассказаа глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Подробнее о том, какие изменения произойдут в городе к 100-летию республики, читайте в интервью с Ириной Мирошник.

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Комментарии

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2020-02-01 19:14:55
Что значит вернут ? Этот местечковый типа художник в свое время запросил за свой металлолом 3 миллиона рублей. Очередной церители за счет добросовестных налогоплательщиков.
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