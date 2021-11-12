Петрозаводску выделили 1,3 млрд рублей на развитие

Депутаты Петросовета приняли поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.

В минувшую пятницу, 12 ноября состоялась внеочередная сессия Петрозаводского городского совета. На заседании депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в городской бюджет, который предусматривает увеличение финансирования по ряду социально значимых направлений. Среди них мероприятия по развитию муниципальной библиотечной системы и городских учреждений культуры, замене уличного детского игрового и спортивного оборудования, проведению ремонтных работ в нескольких образовательных учреждениях, улучшение дорожной инфраструктуры и др. Дополнительные средства выделены в рамках межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, а также за счет экономии и перераспределения собственных средств бюджета городского округа.

Также народные избранники проголосовали за поправку главы Петрозаводска Владимира Любарского - на реализацию комплекса мер по социально-экономическому развитию столице Карелии выделена региональная субсидия в размере более 1,3 млрд рублей. Из них более 220 млн рублей предусмотрены на ремонты образовательных учреждений и устранение предписаний контролирующих органов, свыше 22,5 млн рублей заложено на обустройство трассы «Фонтаны», стартового городка в районе Радиозавода и нового скейтпарка. Значительные средства будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, установку современных контейнерных площадок, приобретение современных остановочных комплексов, поддержку МУП «Городской транспорт», благоустройство Березовой аллеи, Левашовского бульвара, Галереи строителей, парка Каменный Бор и многое другое.

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