Peugeot и "ВАЗ" столкнулись в центре Петрозаводска

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Авария с участием легковушки и кроссовера произошла на пересечении площади Гагарина и улицы Красноармейская, пострадали люди.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, 14 февраля в 18.22 водитель "ВАЗ 21150" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Peugeot 3008.
В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля "ВАЗа". Так, пассажирку 1963 года рождения госпитализировали в БСМП, пассажирке 1962 года рождения назначено амбулаторное лечение.
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