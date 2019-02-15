Peugeot и "ВАЗ" столкнулись в центре Петрозаводска

Авария с участием легковушки и кроссовера произошла на пересечении площади Гагарина и улицы Красноармейская, пострадали люди.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, 14 февраля в 18.22 водитель "ВАЗ 21150" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Peugeot 3008.

В результате аварии пострадали два пассажира автомобиля "ВАЗа". Так, пассажирку 1963 года рождения госпитализировали в БСМП, пассажирке 1962 года рождения назначено амбулаторное лечение.