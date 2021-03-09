Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Сегодня 16:45
Регулировщик заменит погасшие светофоры в центре Петрозаводска
Сегодня 09:47
Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам 14
Сегодня 12:25
Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии 9
Сегодня 10:06
В Петрозаводске разбилась пенсионерка, выпав из окна пятого этажа
Сегодня 10:34
Власти Карелии выделили новгородцам почти 90 млн рублей 5
Сегодня 13:28
Огонь уничтожил дом в поселке Карелии – люди остались без жилья (ФОТО)
Сегодня 12:00

Певец брызнул перцовым баллончиком в лицо мужчине, которому не понравилась его музыка

Новости. Общество
19:10, 09 Марта 2021
фото: © Fotolia / aidaricci
Загрузка...

В московском метро песня "Белые розы" стала причиной конфликта между пассажирами.

Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул перцовым баллончиком в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, а также несколько раз ударил потерпевшего. Теперь хулиган в обозримом будущем сможет петь только дома , пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"Инцидент произошел 20 февраля вечером в вагоне электропоезда на станции "Охотный ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена. 25-летний житель Подмосковья в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте беспричинно, из хулиганских побуждений, в присутствии значительного количества пассажиров распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия", - сказала замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его обидчика задержали и отправили под домашний арест по уголовному делу о хулиганстве.

На видео, опубликованном столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон, рядом стоит колонка. Его прерывает пассажир и делает замечание, после короткой перепалки музыкант брызгает из перцового баллона оппоненту в лицо.

В полиции подозреваемый заявил, что "шел в метро, слушал музыку и поздравлял с 23 февраля пассажиров, слушал песню "Белые розы", а ему начали угрожать сломать ему колонку, если не выключит звук. Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз. Мужчина также заявил, что "певец" избил его ногами и руками, хотя его обидчик сказал, что нанес только один удар.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-03-09 19:59:27
Мягше надо быть с окультуриваемыми.
театральный критик
2021-03-09 19:23:38
В общих чертах понятно. Каковы наши дальнейшие действия ?
Изя
2021-03-09 20:02:32
театральный критик,
" И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
— Да уж!

— Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
— Не смогу...
— Почему?
— Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
— Вы верный друг отечества!
— Я думаю, что двести рублей...
— Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли " ( С)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище

Аналитика

Сегодня 16:45
Обществоведение
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией
Известный в Петрозаводске юрист Полина Брезинская рассказала об интересном судебном процессе.
Камень преткновения 7
03.03.2021 11:00
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
02.03.2021 15:10
Карельских министров обязали экономить 6
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 6
02.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:27
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
Сегодня 12:26
Гражданство Германии: разрешено ли двойное гражданство в России
Сегодня 12:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»