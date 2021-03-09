Певец брызнул перцовым баллончиком в лицо мужчине, которому не понравилась его музыка

В московском метро песня "Белые розы" стала причиной конфликта между пассажирами.

Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул перцовым баллончиком в лицо пассажиру, сделавшему ему замечание, а также несколько раз ударил потерпевшего. Теперь хулиган в обозримом будущем сможет петь только дома , пишет РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"Инцидент произошел 20 февраля вечером в вагоне электропоезда на станции "Охотный ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена. 25-летний житель Подмосковья в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте беспричинно, из хулиганских побуждений, в присутствии значительного количества пассажиров распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия", - сказала замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.

Пострадавший был доставлен в больницу. Его обидчика задержали и отправили под домашний арест по уголовному делу о хулиганстве.

На видео, опубликованном столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон, рядом стоит колонка. Его прерывает пассажир и делает замечание, после короткой перепалки музыкант брызгает из перцового баллона оппоненту в лицо.

В полиции подозреваемый заявил, что "шел в метро, слушал музыку и поздравлял с 23 февраля пассажиров, слушал песню "Белые розы", а ему начали угрожать сломать ему колонку, если не выключит звук. Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз. Мужчина также заявил, что "певец" избил его ногами и руками, хотя его обидчик сказал, что нанес только один удар.